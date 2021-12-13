Karabük Valisi Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürel, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Gürel, haber kategorisinde Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini konu alan, Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşamda, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni hayatını anlatan fotoğrafını tercih eden Gürel, sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Vali Gürel, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, AA muhabirlerine başarılarının devamını diledi.

Gürel, haber kategorisinde seçtiği ve kendisini etkileyen fotoğrafın, İsrail'in vahşetini, zulmünü göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yaşamda seçtiği fotoğrafın sadakati simgelediğini, şehidin ailesinin emanetine sahip çıkmasının herkesi duygulandırdığını anlatan Gürel, Karabük'te tekerlekli sandalye basketbolu sporunda başarıyla mücadele eden takımlarının olması nedeniyle sporda "Engelli basketbolcunun sevinci" karesini tercih ettiğini dile getirdi.