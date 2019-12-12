Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:59
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın

Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Polat, kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Polat, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmanın zor olduğunu belirten Polat, "Herkes kendi içinde o fotoğrafların ne hissettirdiğini düşünerek seçim yapması gerekiyordu. Ben de ona göre seçim yaptım. Seçtiğim 3 fotoğrafa da içimdeki yansıttıkları duyguları hissederek oy verdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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