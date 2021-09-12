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Karabük Üniversitesi National Geographic dergisinde tanıtıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Karabük Üniversitesi National Geographic dergisinde tanıtıldı

ABD'deki National Geographic dergisinin eylül sayısında Karabük Üniversitesi tanıtıldı.

ABD'deki National Geographic dergisinin eylül sayısında Karabük Üniversitesi tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın dergide okuyuculara üniversite hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Karabük Üniversitesinin dünya üniversitesi olma vizyonuyla uluslararasılaşma konusunda örnek teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dergide küresel bir üniversite konumunda olduğu dile getirilen Karabük Üniversitesinin, dünya genelinde 350 farklı üniversiteyle iş birliği içinde olduğu kaydedildi. Karabük Üniversitesinin 90'dan fazla ülkeden 10 binin üzerinde yabancı öğrencisiyle dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 800-1000, Türkiye'de ise ilk 10'a giren 6 devlet üniversitesinden biri olduğu vurgulandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Polat, göreve geldiğinde 24 saat ışıkları yanan canlı üniversite hayal ettiğini belirterek, "Geldiğimiz noktada kampüsümüz öğrencilerimizle günün her saati canlı durumdadır. Her gün yeni bir aktivitenin gerçekleştirildiği üniversiteyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karabük Üniversitesi National Geographic dergisinde tanıtıldı - Haberler
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