Karabük Üniversitesi ile Libya arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Karabük (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Libya'nın Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşeliği arasında eğitimde iş birliği konularında protokol imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın makamında gerçekleşen imza töreninde, Büyükelçilik Akademik Ataşesi Ezzeddin A.A. Arbi de hazır bulundu.

Akademik iş birliği ve Libya'dan KBÜ'ye gelecek öğrenciler için akademik çalışmaların işlevsel hale getirilmesi ve sürdürülmesini sağlayacak protokol, Polat ve Arbi tarafından imzalandı.

Protokolle kültürel değişim programları, ortak akademik yayın, proje, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda da mutabakat sağlandı.