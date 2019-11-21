Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı
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Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı

Karabük'teki yokuş çıkmakta zorlananlar için mahalleleri birbirine bağlayan beşinci kule asansörün temeli düzenlenen törenle atıldı.

21.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:24
Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı

'teki yokuş çıkmakta zorlananlar için mahalleleri birbirine bağlayan beşinci kule asansörün temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karabük Belediye Başkanı , Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için yapılacak 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yapının kentteki 5. kule asansör olacağını belirtti.

Kule asansörlerin, engebeli mahalleler arasında yürümek zorunda kalanların işlerini kolaylaştırdığını anlatan Vergili, "Karabük ilerleyen tarihlerde asansörler, ve köprüler şehri olarak anılacak. Türkiye'de örnek bir şehirdir. Asansörümüz hayırlı olsun." diye konuştu.

Karabük Belediyesi engebeli bir coğrafyaya sahip kentte daha önce de halkın evine daha kolay ulaşabilmesi için 4 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ve iki çelik yaya köprüsü yapmıştı.

Kaynak: AA
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