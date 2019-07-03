Karabük'ten kısa kısa

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) ve İlçe Müftülüğü desteğiyle açılan yaz kurslarına yoğun ilginin olduğunu belirtti.

Birçok alandaki kursların yanı sıra çeşitli aktivitelerin de gerçekleştirileceğini anlatan Köse, yaptığı açıklamada, "Kurslardan yalnızca çocuklar değil yetişkinler de faydalanıyor. Burada amacımız çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bununla birlikte yetişkin hemşehrilerimiz de hem hobi hem de yeni sanat dallarında kendilerini geliştirmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, il genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Aydınlıkevler Mahallesi'nde devam edildiğini bildirdi.

Başkan Rafet Vergili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük'ü daha modern bir il haline getirmektir. Aydınlıkevler Mahallesi mevkisinde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmekte. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir."

Kaynak: AA