Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediyesi tarafından Fatih, Kurtuluş ve Beş Binevler mahallelerinde park çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent estetiği ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verildiği belirtildi.

Karabük'ün her mahallesine yapılan parklarla çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturulmaya çalışıldığı, oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla mahallelerde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parklarının yapılacağı belirtildi.

Beton yol çalışması

Karabük Belediyesi tarafından Kapullu Mahallesi mezarlığında beton yol çalışması yapıldığı bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçildiğini ifade eden Vergili, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini yapabilecekler. Mezarlıklarımızı daha güzel ve kullanışlı bir hale getirebilmek için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Karabük milletvekillerine ziyaret

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyeleri, AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal'ı ziyaret etti.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Ziyaretin ardından Güneş ve Ünal'ın, Uzun, Sözen ve meclis üyelerine ve Gazi Meclisi gezdirdiği ifade edildi.