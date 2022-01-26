Karabük'te üç ev ve bir iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında üç ev ve bir iş yerinde hasar meydana geldi.

İncedere Caddesi Değirmen Sokak'ta bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafındaki bazı binalara da sıçrayan yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, üç ev ve bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.