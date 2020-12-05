Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza
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Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza

05.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 01:00
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Bulak kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki D.K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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