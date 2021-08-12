Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
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Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Haberler | Yerel

- Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü Karabük'te cadde ve sokaklar aniden bastıran sağanak yağış sonrası göle döndü.

- Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

KARABÜK - Karabük'te cadde ve sokaklar aniden bastıran sağanak yağış sonrası göle döndü.

Karabük Valiliği tarafından da ani taşkın ve sel riski uyarısı yapılan kentte öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar belirli aralıklarla devam ediyor.

Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü

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