KARABÜK'TE PAZAR KUYRUĞU

KARABÜK'te, mahallelerde pazarlar açılırken, sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı.

KARABÜK'te, mahallelerde pazarlar açılırken, sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Karabük'te Merkez Cuma, Şirinevler, Esentepe Salı, 100.Yıl, 5000 Evler Perşembe ve Yenimahalle pazarları sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılacak şekilde açıldı. Polis ve bekçiler pazar yerlerinde denetim yaptı. Pazarların girişlerinde vatandaşlar sıraya girdi. Belediye ekipleri pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü. Alışverişe gelen vatandaşlar pazardaki yoğunluk ve fiyat artışından şikayetçi oldu.

Pazarcı esnafı Uğur Yılmaz, 'Halk için vatandaş için üretici için pazarların açılması iyi oldu. Fakat bu satışın devamı olmadığı için esnaf kısıtlı ürün alıyor. Halciler fiyatı yüksek tutuyor. Vatandaşa saat 17.00'den sonra yasak olduğu için esnaf ürünü az alıp değerli satıyor. Böyle olunca buda vatandaşa yansıyor. 2-3 gün önce hallerde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, meyveler çöpe atılırken bugün Karabük halinde her şey 2-3 katına çıktı. Vatandaş gelip, 'Antalya'da Mersin'de domates, salatalık dökülüyormuş' diyorlar. Fiyatı 6-7 TL görünce 'siz niye böyle zam yapıyorsunuz' diye bize sitem ediyorlar. Böyle olunca kabak pazarcı esnafının başına patlıyor.? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı