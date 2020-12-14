- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
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- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

14.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:20

- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" sloganıyla yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" sloganıyla yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla, başlatılan farkındalık çalışmaları ile ilgili kentin en işlek caddesi olan PTT Kavşağı'nda ekipler uygulama yaptı.

Uygulamada Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, çocuklar ve engelli vatandaşlar yer aldı. Vatandaşlara broşür dağıtılırken çocuklara boyama kitabı ve çikolata hediye edildi.

2019 yılına göre 2020 yılında hasarlı kazalarda yüzde 15, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 33 azalma olduğunu belirten Vali Gürel, "27 sürücüye yaya önceliğini hiçe saydığı gerekçesi ile 40 bin 66 TL ceza kesildi. Yaya geçitlerine park eden araçlarımız var maalesef. Yaya geçidine park eden 783 araç sürücüsüne 103 bin 356 TL idari para cezası kesildi. İlimizde 167 tane yaya geçidimiz var. Bir kısmı okul geçidi bir kısmı normal vatandaşlarımızın kullandığı yaya geçidi. 2019-2020 kıyaslaması yapıldığında hasarlı kazalarda yüzde 15 azalma, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 33 azalma mevcuttur. Her geçen gün bilinçlenmenin arttığını, bu bilinçlenmenin artmasıyla beraber kazaların da azaldığını görebilmekteyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımız, özellikle sürücülerimiz kurallara riayet ederse hem yaralamalı hem ölümlü kazalar azalmış olur. Çocuklar ve vatandaşlarımız yaya geçitlerini daha güvenli kullanmış oluruz" dedi.

- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
- Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ

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