Karabük'te Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları yapıldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile TOBB iş birliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları yapıldı.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2. el araç alım satımında faaliyet gösteren 28 adayın katıldığı sınavlarda başarılı olanlara belge verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos'a kadar Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki belgesi alınması gerekmektedir. Konuyla iştigal eden ve Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alarak şartları sağlayanların 13 Ağustos'a kadar yetki belgesi almak üzere 'https://ietts.gtb.gov.tr/' adresi üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA