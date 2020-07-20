Karabük'te koronadan ölenlerin sayısı 17 oldu
Karabük'te korona virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Recep Koç hayatını kaybetti.
20.07.2020 02:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 02:50
Karabük'te korona virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Recep Koç hayatını kaybetti. Böylece kentte korona virüsten ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Karabük'te Covid-19'dan dolayı 105 pozitif vak'anın tedavisi hastanede sürerken, yoğun bakımda tedavi gören Recep Koç(64) yaşam mücadelesini kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 17 oldu. - KARABÜK
Kaynak: İHA