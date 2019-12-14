Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

14.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52
Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

'ün ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Güneş Sokak'ta ikamet eden Şevket Akgül (71) gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. telefonlara cevap vermeyen Akgül'ün oğlu Mustafa Akgül eve geldi. Kapıdan içeri giren oğul Akgül babasının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde Akgül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülürken, yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler