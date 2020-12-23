Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

23.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:27
Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Karabük merkez ilçeye bağlı Kahyalar Köyü'nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük merkez ilçeye bağlı Kahyalar Köyü'nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Köyü'nde yaşayan İ.Y (48) isimli şahsın evinde 19 Aralık'ta hırsızlık olayı yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin İ.C.Y (2) ve N.A (21) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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