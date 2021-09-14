Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakim için tören düzenlendi

Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakim için adliye önünde tören düzenlendi.

Evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan hakim Ekrem Er (47), aniden fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Er, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Er'in cenazesi, Karabük Adliyesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve adliye personeli katıldı.

Er'in, cenazesi törenin ardından memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine gönderildi.