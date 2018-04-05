Karabük'te Fidanlar Toprakla Buluştu

Karabük'te, Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Haftası" kutlama etkinlikleri kapsamında yangında zarar gören Pirinçlik mevkisinde ağaç dikim töreni düzenlendi.

Karabük Merkez Ödemiş köyünde düzenlenen fidan dikim törenine, Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Ağaç dikim töreninde konuşan Vali Çeber, şöyle konuştu:

"Ormanları korumak, ağacı korumak demek vatanı korumak demektir. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım, ağaçlarımızı ve yeşili koruyalım. Bizler yüzde 71'i orman olan bir ilde yaşıyoruz ama bunu muhafaza etmemiz, korumamız lazım. Geçen sene eylül ayında çıkan yangında orman yanarken burada içimiz, ciğerlerimiz yandı. Devletimizin uzun süredir çok beğendiğim politikalarından biri de yanan orman alanları en kısa sürede tekrar ağaçlandırılıyor. Bugün dikeceğimiz fidanlarında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Vali Çeber, protokol üyeleri, öğrenciler ve şehit aileleri tarafından 850 leylandi, limoni servi, üvez, kızılcık ve ahlat fidanı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Törende, Vali Çeber, şehit Ömer Bilal Akpınar için de zeytin fidanı dikerek can suyu verdi.