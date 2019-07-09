Karabük'te ev yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nde Mehmet ve Ahmet Akmehmetoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Köye, Safranbolu ve Eflani ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA