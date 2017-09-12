Karabük'te Ev Yangını

Eflani ilçesinde meydana gelen yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Günlüce köyünde Sultan Akıncı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını fark eden Akıncı, oğlu, gelini ve 2 torunuyla evden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangının ardından, ev kullanılamaz hale geldi.



Jandarma ekipleri, yangınla ilgisi soruşturma başlattı.