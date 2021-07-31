Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Ekin tarlasındaki yangının büyümemesi için traktörle müdahale ettiler Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde balya makinesinin neden olduğu iddia edilen kıvılcım sonucu çıkan yangında 1 dönüm arazi zarar gördü.

Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Ekin tarlasındaki yangının büyümemesi için traktörle müdahale ettiler

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde balya makinesinin neden olduğu iddia edilen kıvılcım sonucu çıkan yangında 1 dönüm arazi zarar gördü.

Olay ilçeye bağlı Değirmencik Köyü'nde Bayram Keskin isimli vatandaşa ait tarlada meydana geldi. İddiaya göre balya makinesinin taşa sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımın ekinlere sıçraması sonucu yangın büyüdü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren çiftçiler yangının alana ve ormana yayılmaması için traktörlerle engelledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Alevlerin ormana 2 metre kala söndürülmesi faciayı engellerken yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar gördü.

Yaşar Sağlam isimli vatandaş telefon şebekelerinin çekmemesinden dolayı itfaiyeye geç haber verebildiklerini belirtti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu olay yerine gelerek zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
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