Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Karabük'te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Ekin tarlasındaki yangının büyümemesi için traktörle müdahale ettiler Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde balya makinesinin neden olduğu iddia edilen kıvılcım sonucu çıkan yangında 1 dönüm arazi zarar gördü.