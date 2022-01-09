Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan Mehmet Çevik (63), devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

Hayvansever emekli polise baltalı saldırı

 Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

 Amatör maçta 8 kırmızı kart

Amatör maçta 8 kırmızı kart

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title