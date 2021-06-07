Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te Çevre Koruma Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük'te Çevre Koruma Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Yenişehir sineması önünden Kent Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kent Meydanı'ndaki program ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler çevre korumasıyla ilgili şiirler okudu.

Öztürk, dünyanın 7 milyarı aşan nüfusuyla doğal kaynaklar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirterek, "Özellikle ülkelerin ekonomik bakımdan kalkınmışlık düzeyini artırmaya yönelik başlayan sanayileşme hareketleri, ne yazık ki çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Gürel ve protokol üyeleri, Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara fidan dağıttı.

Etkinlikler, Kent Orman Parkı'nda öğrencilerin çevre temizliği yapmasıyla son buldu.

Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çevre Koruma Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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