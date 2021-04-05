Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Erdoğan, hukuk ve adaletin her toplum ve cemiyet için oksijen gibi zorunlu ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesinin, o ülkenin bekası için en önemli teminat olduğunu belirten Erdoğan, bunun da kuvvetler ayrılığının sağlanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Törenin ardından avukatlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı
Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Esra Erol Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:43:48. #1.16#
title