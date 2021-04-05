Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük'te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Erdoğan, hukuk ve adaletin her toplum ve cemiyet için oksijen gibi zorunlu ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesinin, o ülkenin bekası için en önemli teminat olduğunu belirten Erdoğan, bunun da kuvvetler ayrılığının sağlanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Törenin ardından avukatlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu