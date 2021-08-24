Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması Karabük Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

KARABÜK - Karabük Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Karabük Valiliği, aşı olmayan vatandaşlardan bazı etkinliklere katılımında zorunlu PCR testi istenilmesine ilişkin genelge yayınladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Eylül 2021 tarihi Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımın da negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.

'PCR testi yok ise etkinliğe katılamayacaklar'

Bu çerçevede işletmeciler ver organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamada, "Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif bir PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgın mücadele sürecinde salgının yayılımını arttıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerinden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşları hatırlatmasına yönelik çalışmalar valiliğimiz ve kaymakamlarımız koordinasyonunda sürdürülecektir" denildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında da Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Bazı vatandaşlar toplum sağlığı için alınan kararın doğru olduğunu belirtti. Sosyal medyada edindiği fikirlerden ve izlediği videolardan dolayı bu zamana kadar aşı olmadığını belirten İbrahim Bilgin, "Artık toplum sağlığı ve kurallar alındığı için aşı olmaya karar verdim" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın da doğru olduğunu ifade eden Bilgin, "Çünkü hepimizin sağlığı önemli. Aşı olanlar bir nevi hafif atlatıyor ama aşı olmayanların durumu daha kötü. Toplum sağlığımızın oluşması için aşı olmamız gerekiyor. Böyle kuralların belirlenmesini de normal karşılıyorum. Devletimizin bizim için yaptığı uygulama olarak görüyorum" diye konuştu.

Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük'te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 19:50:00. #1.15#

title