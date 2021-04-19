Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil servis aracıyla çarpıştı: 5 yaralı
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Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil servis aracıyla çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil servis aracıyla çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Çelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde Ü.S. idaresindeki 78 AAU 907 plakalı otomobil, karşı yönden gelen market müşterilerini taşıyan M.E'nin kullandığı 78 BR 277 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile servisteki 3 yolcu yaralandı.

Hafif yaralanan sürücü M.E. 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilirken, diğerleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ü.S'nin 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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