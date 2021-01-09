Karabük'te ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Karabük'te ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

09.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:46
Karabük'te ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar köyü Kabakcıoğlu Mahallesi'nde Yalçın Yıldırım'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan Yıldırım, son anda dışarı çıkmayı başardı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir köpek telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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