Karabük'te 445 TYP personel göreve başladı

16.10.2019 13:09

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 8,5 ay süreyle merkez ve ilçelerindeki okullarda istihdam edilecek 350'si temizlik personeli, 95'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 445 personel göreve başladı.



Göreve başlayan personele Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Salonunda Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, şube müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Fuat Ünlü, Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ve İş Güvenliği Uzmanı Oktay Köse katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisiyle bulundu. Vargeloğlu, "Milli eğitim ailesi büyük bir aile. Sizlerde bugünden itibaren ailemizin bir parçası oldunuz. Sizden isteğim iş yerlerinizde bu bilinçle çalışınız. İş sağlığı ve güvenliğine azami dikkat ediniz" dedi.



Konuşmanın ardından şube müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Fuat Ünlü, İş Güvenliği Uzmanı Oktay Köse tarafından görevlendirilen personele görevlerine ilişkin mevzuat ve esaslar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA