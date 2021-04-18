Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te 4 gün önce ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın cansız bedeni kaybolduğu mevkide bulundu. Yaşlı adamın ölümüne ilişkin bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için Beştepeler'deki ormanlık alan ile Gayza ve Dana köyleri yakınlarında arama çalışmalarını sürdürdü.

ARAMALAR İZ TAKİP KÖPEKLERİ VE DRONE İLE YAPILDI

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verildi. Aramaların dördüncü gününde Beştepeler mevkisinde Özcan'ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi bulunduğu yerden jandarma ekiplerince çıkarıldı. Cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİ AYNI GÜN BULUNMUŞTU

İlçe merkezindeki evinden 14 Nisan'da sabah saatlerinde otomobiliyle ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Özcan'ın otomobili, Beştepeler'de aynı gün bulunmuştu. Arama çalışmalarına köylüler de destek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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