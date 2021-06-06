2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
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2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te muhtarları vefat eden 2 mahalle ve 1 köyde seçim yapıldı.

Karabük'te muhtarları vefat eden 2 mahalle ve 1 köyde seçim yapıldı.

Merkeze bağlı Fatih ve Eflani Candaroğulları mahalleleri ile Safranbolu ilçesine bağlı İnceçay köyünde seçim heyecanı yaşandı.

Güvenlik tedbirleri altında yapılan seçimler sonucunda Fatih Mahallesinde 385 oy alan Kadir Kel, Candaroğullar Mahallesinde 336 oyla Ömer Ünal ve İnceçay köyünde 53 oy alan İsmail Özenir muhtar seçildi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel geçen yıl 26 Aralık'ta, Candaroğulları Mahallesi Muhtarı Recep Öztürk 26 Kasım'da ve İnceçay Köyü Muhtarı Mustafa Akın ise 6 Kasım'da vefat etmişti.

2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
2 mahalle ve 1 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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