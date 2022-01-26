KARABÜK'TE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI - Haberler
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KARABÜK'TE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın, yanında bulunan binaya sıçradı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın, yanında bulunan binaya sıçradı. 2 bina ve 1 şarküteri alevlere teslim olurken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi İncedere Caddesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Altında şarküteri bulunan iki katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki 2 katlı binaya sıçradı. Alevler kısa sürede binaları sararken, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 2 bina ve iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'TE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'TE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI

KARABÜK'TE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Değirmen Sokak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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