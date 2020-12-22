OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi

Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "OPET Kadın Gücü Projesi"ni 2018'de hayata geçiren OPET, Karabük'te yeni açtığı istasyonda 5 kadın personel istihdam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Karabük'teki OPET akaryakıt istasyonlarında 5 kadın akaryakıt satış yetkilisi görev yapmaya başladı.

Akaryakıt satış yetkilisi Elif Hızlı, gazetecilere, OPET sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Hızlı, "İşi öğreninceye kadar biraz zorlandım ama şu an hepimiz zevkle çalışıyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. OPET'in kadın personel çalıştırma konusunda öncülük yaptığını duymuştum. Buraya OPET açılacağını öğrendiğimde iş başvurusu yaptım. İşe alındım. Severek çalışıyorum." dedi.

Yasemin Demir de kadın arkadaşlarla çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

İlk defa bu işi yaptığını anlatan Demir, işine alıştığını ve işinden memnun olduğunu dile getirdi. Demir, müşterilerin kendilerini gördüğünde memnun olduğunu vurgulayarak müşterilerin, "Sizi burada görmekten çok memnun olduk." dediklerini aktardı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Şerife Aydemir ise işini severek yaptığını söyledi.

İstasyon müdürü Nihat Kılıç da "OPET Kadın Gücü Projesi" kapsamında 5 akaryakıt satış yetkilisi kadın personel işe aldıklarını ve bu konuda müşterilerden olumlu geri dönüşler geldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu