KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı
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Mustafa Demir, Safranbolu, İstanbul, Güncel

KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

Müslüman oldu, duygulanarak ağladıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa Demir ile 5 yıldır evli olan Filipin uyruklu Marlyn Demir, Müslüman olarak 'Amine' ismini aldı.

09.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa Demir ile 5 yıldır evli olan Filipin uyruklu Marlyn Demir, Müslüman olarak 'Amine' ismini aldı. Kelime-i Şehadet getiren Marlyn Demir, duygulanarak ağladı.

İstanbul'da tanıştığı ve 2015 yılında Mustafa Demir ile evlenerek Safranbolu'ya yerleşen Marlyn Demir, Müslüman oldu. Safranbolu İlçe Müftülüğünde düzenlenen törene eşi Mustafa Demir ile katılan Marlyn Demir, İlçe müftüsü İsmail Temur'un yaptığı konuşma ve okunan duaların ardından Kelime- i Şehadet getirdi. Katolik olan Marlyn Demir, Kelime- i Şehadet getirmesin ardından duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Marlyn Demir, "Yaklaşık 4-5 yıldır yavaş yavaş Müslümanlığı öğrenmeye çalışıyorum. Kendi kararım. Şimdi daha rahatım çünkü ben Müslümanım. Eşimle beraber namaz kılıyoruz, başımı yeni yeni kapatıyorum. Ailem bunu biliyor. İlk öğrendiklerinde şok oldular. Neden, nasıl' diye sordular. Mustafa mı zorluyor? diye sordular. Ben hayır bu benim kendi kararım dedim. Ailem de saygı gösterdi. Ailem orada benim için çok mutlu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, onlara da anlatıyorum ama biraz zaman gerekiyor.? dedi.

Safranbolu'da bir otelde çalışan Mustafa Demir, eşinin kendisinin Müslüman olmak istediğini belirterek, 'Eşimle, 8-9 yıl önce İstanbul Gülhane Parkı'nda tanıştım. Bir arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş gezmeye, ben o zaman orada çalışıyordum. Bana adres sordu, ben de size gösterebilirim dedim oradan itibaren muhabbet sohbet derken ilerledik. Kendisi daha sonra Filipinler'e döndü. Ben Türkiye'de kaldım, okulum vardı, askerliğim vardı sonradan yine beraber olduk. Filipinler'de evlendik. Bir çocuğumuz var. Kendisi Katolik'ti. Kendisinin dinine her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman baskı yapmadım. 4-5 yılda Türkiye'de kendi isteğiyle içinden gelerek ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Bana namazı öğret bana abdest almayı öğret diyordu. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.' diye konuştu.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, Marlyn Demir'i tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

Kaynak: DHA

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KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

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