Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı yeniden atandı
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanlığıyla sözleşme imzalayarak yeniden atandı.
19.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:07
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanlığıyla sözleşme imzalayarak yeniden atandı.
25 Ağustos 2017'de Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürleriyle sözleşme imzalanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığına çağrılan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bakanlıkla sözleşme yenileyerek yeniden atandı. - KARABÜK
Kaynak: İHA