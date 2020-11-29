Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Özellikle ekiplerimizin evlere kadar götürüp bıraktığı ilaçları kullanmayıp, ağır bir tablo ile hastaneye başvuran vatandaşlarımızı gördükçe içimiz sızlıyor.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Özellikle ekiplerimizin evlere kadar götürüp bıraktığı ilaçları kullanmayıp, ağır bir tablo ile hastaneye başvuran vatandaşlarımızı gördükçe içimiz sızlıyor." dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de PCR testi (yurt dışı çıkış amaçlı kullanılacak olan testler ve sporcular için yapılan testler hariç), ilaçlar, hastaneye getiren-götüren araçlar ve hastanede tedavinin ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Kovid-19 aşısının da ücretsiz olacağını belirten Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal devlet anlayışıyla ve 'Halka hizmet, hakka hizmettir' düsturuyla elbette bu hizmetleri ücretsiz vereceğiz. Ancak bunların ücretsiz olması, değersiz oldukları anlamına gelmemeli. Bizim halkımızdan tek istediğimiz yalan yanlış bilgilere, dedikodulara itibar etmemeleri ve sağlık ekiplerinin verdiği ilaçları düzenli kullanmaları, kurallara uyarak sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları. Aksi taktirde hep birlikte bedel ödemeye devam edeceğiz. Özellikle ekiplerimizin evlere kadar götürüp bıraktığı ilaçları kullanmayıp, ağır bir tablo ile hastaneye başvuran vatandaşlarımızı gördükçe içimiz sızlıyor. Hem hastalarımıza yazık oluyor hem de emeğimize. Sağlıcakla kalın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu