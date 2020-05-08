KARABÜK 42 yıldır tarihi yaşatan kilitleri yapıyor

42 yıldır tarihi yaşatan kilitleri yapıyorKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 42 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, metali işleyerek tarihi yansıtan kapı kilit ve tokmakları yapıyor.

42 yıldır tarihi yaşatan kilitleri yapıyor

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 42 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, metali işleyerek tarihi yansıtan kapı kilit ve tokmakları yapıyor.

Safranbolu'daki Demirciler Çarşısı'nda çalışan ve Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimini yansıtan tarihi Safranbolu Evleri ve konaklarına kilit, tokmak yapan UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Şahin Özdemir, metale şekil vererek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Hüseyin Şahin Özdemir'in, 900 derece sıcaklıkta metale şekil vererek ürettiği tarihi yansıtan tokmak ve kilitler beğeni topluyor.

42 yıldır tarihi evlerin kapı kilitlerini yapan UNESCO tescilli kilit ustası Hüseyin Şahin Özdemir, "Demirci çıraklığından yetişen, kalfalık ve ustalık yapmış birisi olarak burada demircilik yapmaktayım. Her ne kadar ramazan ayında da olsak hayat devam ediyor. Hayatın devam etmesi için de biz bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Şu anda burada restorasyon yapılan binaların ürünlerini yapıyorum. Bizim ecdadımızın yaptığı ve koruduğu bu eserleri ayakta tutmak için 800 ile 900 derece sıcaklıkta çalışıyorum." dedi.

Kaynak: DHA