Karabiga'da Yeni Şebeke Suyu Paket Arıtma Sistemi Faaliyete Geçti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yeni şebeke suyu paket arıtma sistemi faaliyete geçti.

Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, yaptığı açıklamada, "Halkımızın kullandığı suların daha temiz olması için yeni paket arıtma sistemi faaliyete geçti. Belediyemize ait Taşlıdere, Süleyman kuyu ve Çeşme altında bulunan şebeke su kuyularından gelen sularımız yeni paket arıtma sistemimizle arıtılarak evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız şebeke suyunun içerisinde bulunan zararlı maddelerden ayrıştırılarak temizlenmesi sağlandı" diye konuştu. Karataş,yeni yapılan arıtma sistemiyle sularla ilgi şikayetlerin kalmadığını ifade etti. - ÇANAKKALE