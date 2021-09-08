Karabağlar Belediyesi'nin Eğitim Kart'ı yüzleri güldürdü
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Karabağlar Belediyesi'nin Eğitim Kart'ı yüzleri güldürdü

Karabağlar Belediyesi'nin Eğitim Kart'ı yüzleri güldürdü
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi'nin, ilkokula yeni başlayan öğrenci ailelerinin yanı sıra kırtasiyeci esnafını desteklemek amacıyla yaşama geçirdiği "Eğitim Kart"ların dağıtımına başlandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çok boyutlu bu sosyal projeyi hazırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Çok iyi yetişmiş; vatanını, milletini seven gelecek kuşakların yetişmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Okulların bakım onarımından temizliğine; öğrencilerin lise ve üniversiteye KARBEM aracılığıyla ücret ödemeden hazırlanmasına kadar eğitime desteğini kesintisiz sürdüren Karabağlar Belediyesi, yine örnek bir projeyi uygulamaya koydu. Karabağlar'da bulunan ve sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenen 16 ilköğretim okulunda 1. sınıfa başlayan 3600 öğrencinin yararlanması için Eğitim Kart hazırlandı. Karabağlar Belediyesi'yle İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan bu kartlara 150 lira yüklendi. Kartlar sadece ilçedeki kırtasiyelerde geçerli olacak. Böylece Karabağlar Belediyesi'nin bu hizmeti aile bütçelerine katkı koyduğu gibi salgından olumsuz etkilenen esnafa da can suyu olacak.

'Ülkenin gelecek kuşaklarına ne yapsak az'

Eğitim Kart'ın dağıtımına, Barış Mahallesi'ndeki İlkkurşun İlkokulu'ndan başlandı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen dağıtım törenine, Başkan Selvitopu, Okul Müdürü Sinan Kayhan, Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bugün dağıtımına başladığımız Eğitim Kart'la ailelerimizin ve esnafımızın bütçelerine küçük de olsa bir katkı koymayı amaçladık. Sosyal yönden birkaç yararı olan bu çalışmayı yaptığımız için çok mutluyuz. Hayırlı olsun. Kartları güle güle kullanın. Öğrencilerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Ülkesini, vatanını, milletini seven kuşaklar yetişmesi için bundan sonraki süreçte de eğitimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, olanaklarımız ölçüsünde yaşama geçirmeye gayret ediyoruz. Eğitime, 'bu iş bizim sorumluluk alanımızda değil' anlayışıyla bakmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi emanet ettiği gelecek kuşakların bilgili, donanımlı yetişmesi için, tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele, kol kola çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu öğrencilere tek tek Eğitim Kart'larını dağıttı. Daha sonra onlarla anı fotoğrafı çekildi.

Okul Müdürü Sinan Kayhan da destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu'na çiçek armağan etti.

Kaynak: Bültenler

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