Karabağlar Belediyesi'nden Muğla'ya destek
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Karabağlar Belediyesi'nden Muğla'ya destek

Karabağlar Belediyesi'nden Muğla'ya destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, yangın bölgeleriyle dayanışmak için başlattığı kampanya kapsamında tedarik ettiği ve vatandaşların getirdiği malzemeleri Muğla'ya ulaştırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilen onlarca kolilik malzeme arasında, yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, fener, pil, battaniye ve temizlik ürünleri yer alıyor.

Karabağlar Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınların söndürülmesi, sel yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara ilk günden itibaren destek veriyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye içinde hijyen malzemelerinin olduğu kolileri gönderilirken, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında da Karabağlar Belediyesi arazöz ve ekipleri aktif olarak görev aldı.

Toplumsal dayanışma…

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Muğla'ya gönderilen malzemelerin bölgeden gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını belirterek, vatandaşların da canı gönülden kampanyaya katıldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının ekosisteme büyük zarar verdiğini ve ülke genelinde büyük üzüntüye neden olduğunu ifade eden Başkanı Selvitopu, "Hepimizi derinden etkileyen bu olumsuz durumdan toplumsal dayanışmayla çıkacağımıza inanıyorum. Bu nedenle gönderdiğimiz yardımların yerine ulaşması bizleri mutlu etti. Yangınlar nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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