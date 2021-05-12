Karabağlar Belediyesi'nden bayram dayanışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabağlar Belediyesi'nden bayram dayanışması

Karabağlar Belediyesi'nden bayram dayanışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yüzlerce gıda kolisinin yanı sıra, kooperatiflerden alınan elma ve soğanlar vatandaşlara ulaştırıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu koronavirüs salgını döneminde sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu dönemde çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Sürecin başından itibaren, başta işyerleri kapanan esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Kapanan işyerlerinin katı atık bedellerini almıyoruz. Bağlı oldukları oda üzerinden başvuran esnaflarımıza gıda ve hijyen kolileri dağıttık. Kahvehane esnafı ve selden etkilenen vatandaşlara nakdi yardımlar yaptık" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin her ay yaklaşık 2300 bin haneye, Sosyal Destek Kartı'yla maddi destekte bulunduğuna da dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bir elin verdiğini diğer el görmemeli' anlayışıyla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sıkıntılı günlerin dayanışmayla aşılacağına inanıyoruz. Bundan sonra da tüm gücümüzle bu anlayışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Neler dağıtıldı?

Karabağlar Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara, 5'er kiloluk 3 bin file elmayla yine 5'er kiloluk 3 bin file soğan dağıttı. Bu ürünler üreticiye destek olmak amacıyla kooperatiflerden alındı. Ayrıca zengin içerikli 3 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Gıda kolilerinde 1. 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 1 kg pirinç, 1 kg kuru fasulye, 1 kg nohut, 1 kg kırmızı mercimek, 1 paket makarna (500 gr), 1 kutu salça ( 830gr), 1 lt sıvı yağ, 250 gr tereyağ, 200 gr sucuk,180 gr kaşar peynir, 270 gr cevizli incir reçeli, 1 kg bulgur yer aldı.

Kaynak: Bültenler

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ali Tandoğan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabağlar Belediyesi'nden bayram dayanışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:00:52. #1.14#

title