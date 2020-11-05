Karabağ: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Azerbaycan takımı

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir. Karabağ nerede? Karabağ hangi ülkenin takımı?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.Karabağ nerede? Karabağ hangi ülkenin takımı?

KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti veya resmî ismiyle Artsah Cumhuriyeti Güney Kafkasya'da yer alan de facto bir devlet. Hukuken Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi Azerbaycan ilini kapsayan topraklar üzerinde yer alan devletin toprakları, uluslararası toplum tarafından Ermenistan işgali altında olarak nitelenir.

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.

HANGİ ÜLKESNİN TAKIMI?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag'ı eleyen Karabağ, kupada gruplara kalmayı başaran ilk Azeri takımı oldu. Ermenistan Dağlık Karabağ'ı 1993'de işgal ettiği için, Karabağ maçlarını başkent Bakü'de oynuyor.

23 Temmuz 1951 yılında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam şehrinde kurulan ve asıl ismi "Karabağ Ağdam" olan kulüp, ilk kez Sovyetler Birliği döneminde 1966'da Azerbaycan yerel liginde mücadele etti.

1968-1976 yılları arasında maddi sorunlar nedeniyle ligden çekildi. 1977'de ise "Şafak" ismiyle yeniden yerel ligde mücadele etmeye başladı. 1988'de Azerbaycan'da ilk yerel lig şampiyonluğunu kazandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan'da ilk ulusal ve bağımsız futbol ligi 1992'de oynandı.

Karabağ da ertesi yıl Azerbaycan Premier Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu ve Azerbaycan Kupası'nı kazandı.