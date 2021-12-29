KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Yalova- Orhangazi yolunun 25. kilometresindeki Tonami Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karasu-Sakarya yolunun 52-53. kilometrelerinde (Topça Kavşağı) köprü derzleri yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15. kilometresinde (Hopa Sugören mevkisi) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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