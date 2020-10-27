Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı 2. kilometresinde üst geçit köprüsü kiriş değişimi çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 22-24. kilometrelerinde 12.00-14.30 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları yapılacağından yol ulaşıma kapatılacak.

Bolu-Gerede yolunun 70-72. kilometresinde (Gerede şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 11-13. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 18-41. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya