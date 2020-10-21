Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki yönde D-100 kara yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt sürücüleri İstanbul istikametini kullanabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatı dolayısıyla her iki yönde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometrelerde yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut yolu üzerinden sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler gidiş şeridinin servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır