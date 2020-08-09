Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3 kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikametinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköyü-Samsun Yolu kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kıbrısköyü istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten 2 yönlü olarak izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 25. kilometresindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah, Yunak-Akşehir yolunun 40-56 kilometreleri arasındaki yol yapım, Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41 kilometreleri arası (Akçaabat şehir geçişi) ile 55. kilometresindeki (Liman kavşağı mevkisi) trafik güvenliği sistemleri altyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her 2 yönünde 07.00-22.00 saatlerinde tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Mucur-Kayseri yolunun 89-94 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü olarak izin veriliyor.

Kaynak: AA