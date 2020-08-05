Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
05.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:24

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında her iki istikametteki yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 35-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerindeki Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimleri, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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