Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında her iki istikametteki yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 35-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerindeki Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimleri, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA