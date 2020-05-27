Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum
27.05.2020 08:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:03

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres Yolu'nda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 0-13. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük kiriş montajı çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometrelerindeki yol yapımı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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