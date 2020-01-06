Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 49-50. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi çalışmaları kapsamında banket daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.