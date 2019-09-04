Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde bulunan Karataş Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında bulunan Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer taraftan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında yapılan viyadük çalışmaları sebebiyle 3. kilometrede ulaşıma yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İyidere-Rize-Çayeli-Ardeşen yolunun 43. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle 17 Eylül'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-26. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.