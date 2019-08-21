Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrolü sağlanacak.
Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün ve yarın 9.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Mecitözü-Amasya yolunun 10-36, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı imar yolundan gerçekleştiriliyor.